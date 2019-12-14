Названы продукты, способствующие возникновению рака

Вашингтон, 14 декабря. Ученые назвали продукты, способствующие возникновению рака. Исследование провели в Дартмутском онкологическом центре в США.

Оказалось, что самая опасная в этом плане — это пища с насыщенными жирами. По мнению специалистов, пациенты с ожирением, а также те, в чьем рационе много жирных продуктов, подвергают свое здоровье угрозе, увеличивают риск появления рака молочной железы. Кроме того, такая еда снижает прогнозы на выздоровление тех пациентов, которые уже столкнулись с этой страшной болезнью.

Дело в том, что такая пища может способствовать быстрому распределению в организме злокачественных клеток, пишет Medical Xpress. Более того, исследование показало, что раковые клетки могут задействовать жиры для своего роста. Неожиданны механизм поглощения жировых частиц объяснил один из авторов работы Уильям Кинлоу.

«Клетки рака могут поглощать большие количества жира из крови, В итоге происходит метаболическое перепрограммирование клеток», — рассказал онколог.

Более того, раковые клетки, поглотившие большое количество жира, становятся неуязвимыми для лекарств. То есть, чем больше человек употребляет жирной пищи и увеличивает свой вес, тем быстрее могут распространяться в организме клетки рака.

Ранее газета «Известия» сообщала о том, что ученым удалось установить основную причину возникновения рака. Эксперты пришли к заключению, что почти 20% всех злокачественных опухолей связаны с бактериями, инфекциями и вирусами.