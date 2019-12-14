Мэр Нового Орлеана объявила режим ЧС из-за кибератаки

Вашингтон, 14 декабря. Режим ЧС объявили в городе Новый Орлеан на юге США. Причиной стало не стихийное бедствие, не техногенное происшествие и не атака преступников. Местные власти встревожились из-за «подозрительной активности» в городской сети.

О введении режима ЧС в своем официальном микроблоге в Twitter объявила мэр города Латоя Кантрелл. По ее данным, эту «подозрительную активность» зафиксировали в ночь на пятницу, 13 декабря. Эксперты сделали вывод, что безопасности города угрожает опасность. После этого сотрудники городского отдела информационных технологий отключили все серверы в Новом Орлеане. Как уточняет РИА Новости, экстренные службы продолжают работать в городе, а власти уже сообщили об инциденте в ФСБ, Секретную службу, нацгвардию и полицию Луизианы.

По данным американского издания The Wall Street Journal, ранее неизвестные хакеры атаковали одна из самых крупных сетей больниц в штате Нью-Джерси. Из-за вирусов-вымогателей вышла из строя работа 17 больниц. Нападение произошло 2 декабря.

Жертвой кибертаки стала и сеть города Пенсакола в штате Флорида. Накануне на расположенной там базе ВМС США военнослужащий Саудовской Аравии устроил стрельбу. Власти города уже сделали заявление о том, что два эти происшествия никак между собой не связаны.