На «нормандском саммите» одобрили допуск Красного Креста в Донбасс

Киев, 14 декабря. Во время саммита в «нормандском формате» в Париже стороны пришли к решению допустить представителей Международного комитета Красного Креста на территории Луганской и Донецкой народной республики, сообщает глава МИД Украины Вадим Пристайко.

«Мы договорились, что Красный Крест будет допущен на не контролируемую Украиной территорию. Никогда за пять лет Красный Крест не мог попасть ни к местам, где удерживаются наши арестованные и военнопленные, а также не могли попасть к местам захоронений», — заявил министр иностранных дел Украины.

По словам Пристайко, миссия Красного Креста на следующей неделе «попробует в очередной раз туда попасть».

Также Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона не отвергает идеи разместить миротворцев ООН в Донбассе, если исчерпаются возможности Минских соглашений.