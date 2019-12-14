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Насильники стали использовать Tinder для поиска жертв

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Насильники стали использовать Tinder для поиска жертв

Москва, 14 декабря. Американская некоммерческая организация ProPublica сообщила, что приложение для знакомств Tinder позволяет насильникам искать своих жертв.

Компания Match Group является владельцем 45 онлайн-платформ для знакомств, в их числе такие популярные как Tinder, PlentyofFish и OkCupid. Как сообщает телеканал «360», долгое время флагманский сайт компании, Match, заявлял, что подписывает соглашения, обязующие его защищать своих пользователей от насильников. Но политика защиты и проверки не распространяется на другие платформы, что дало возможность сексуальным маньякам получить доступ к этим приложениям и поставило под угрозу безопасность миллионов пользователей.

По словам представителя Match Group, компания не может внедрить единую систему проверки, поскольку от пользователей поступает слишком мало информации.

Насильники стали использовать Tinder для поиска жертв

Согласно результатам исследования, проведенного ProPublica, в большинстве из 150 случаев сексуального насилия, совершенных с помощью мобильных приложений, изнасилование произошло во время первой встречи. В 10% случаев платформы рекомендовали пользователям тех, кто хотя бы раз обвинялся в насилии. За последние пять лет число сексуальных домогательств в Сети выросло на 450%.

При этом компании, владеющие сайтами или приложениями для знакомств, утверждают, что детальная проверка пользователей едва ли изменит ситуацию, поскольку насильнику достаточно зарегистрироваться под другим именем. Максимум, что можно сделать сегодня — заблокировать профиль уже совершившего насилие маньяка.

Адекватные меры защиты, по всей видимости, предстоит разрабатывать законодателям. Пока же эксперты рекомендуют не пользоваться сомнительными приложениями.

Источник: «360»
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