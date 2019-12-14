Очки Джона Леннона продали на аукционе за 183 тысячи долларов

Москва, 14 декабря. Легендарные очки Джона Леннона в круглой оправе были проданы на аукционе за 137,5 тысячи фунтов стерлингов (около 183 тысяч долларов), сообщают РИА Новости.

Джону Леннону достались эти круглые очки во время его подготовки к роли в кинофильме Ричарда Лестера «Как я выиграл войну», и вскоре этот аксессуар стал частью образа легендарного музыканта. Сообщается, что это солнцезащитные очки с золотой оправой с круглыми зелеными линзами бренда Oliver Goldsmith.

Очки выставил на торги бывший шофер барабанщика The Beatles Ринго Стара Алан Херринг. По его словам, очки оказались у него летом 1968 года. Херринг обратил внимание, что Леннон оставил свои очки на заднем сиденье машины, когда выходил из нее. Одна линза выпала из оправы, и водитель спросил у Леннона, требуется ли, чтобы он их починил. На что Джон Леннон ответил, чтобы тот не беспокоился, так как они у него просто «для образа».

Стив Херринг в итоге стал чинить очки, и сохранил их в том же виде, в котором у него в машине их оставил знаменитый «битл».

В итоге лот отправился с молотка более чем за 137 тысяч фунтов стерлингов (немногим более 183 тысяч долларов). В переводе на рубли это около 11,5 миллиона рублей. При том, что оценочная стоимость составляла 6-8 тысяч фунтов стерлингов (8-10,7 тысячи долларов). Кто решился стать новым обладателем очков Леннона за столь щедрые деньги не сообщается.

В октябре 2019 года сообщалось, что кардиган солиста группы Nirvana Курта Кобейна был продан на аукционе за 334 тысячи долларов. В этом кардигане музыкант выступал на концерте MTV Unplugged в 1993 году.