Глава МИД Украины заявил о возможном вводе миротворцев ООН в Донбасс

Киев, 14 декабря. Миротворцы ООН могут быть введены в Донбасс, если все возможности Минских соглашений будут исчерпаны, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, сейчас Киев пытается выполнить все договоренности, принятые в Минске, но когда станет понятно, что в рамках соглашений нельзя говорить ни о чем новом, останется только перейти к следующему шагу.

«Это будет решение не мое, а президента... будет, наверное, миротворческая миссия. И такая возможность у нас есть», — сказал он в эфире местного телеканала.

Министр указал на то, что пока Киев не просил ООН о вводе миротворцев в Донбасс, но предложение поступило от властей РФ. Это, по словам Пристайко подчеркнул, не устраивает Украину, потому что Москва предлагает разместить миротворческий контингент только вдоль линии соприкосновения.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре заявлял, что говорил, согласится на ввод миротворцев в Донбасс только, если только миссия будет развернута на границе с РФ.

Предшественник Зеленского Петр Порошенко считал, что миротворцы, наоборот, должны быть рассредоточены по всей территории региона на юго-востоке Украины.

Напомним, что 9 декабря в Париже прошел первый за три года саммит «нормандской четверки». По его итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии подтвердили свою приверженность Минским соглашениям.

Эти соглашения были приняты еще в 2015 году и направлены на деэскалацию ситуации в Донбассе, где в 2014 году после госпереворота на Украине началась гражданская война. Донецкая и Луганская народные республики отказались признавать легитимность новых украинских властей и объявили о своей независимости. Тогда Киев начал проводить против ЛНР и ДНР так называемую антитеррористическую операцию.

