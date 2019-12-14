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Роман Полански обвинил Вайнштейна в травле из-за «Оскара»

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Роман Полански обвинил Вайнштейна в травле из-за «Оскара»

Москва, 14 декабря. Режиссер Роман Полански заявил, что голливудский продюсер Харви Вайнштейн травил его из-за премии «Оскар».

По словам Полански, Вайнштейн нашел полузабытое дело об обвинении режиссера в изнасиловании 13-летней девочки, чтобы снизить его шансы на получение премии «Оскар» за фильм «Пианист».

Также один из сотрудников пресс-службы продюсера стал первым, кто назвал Полански «насильником детей». Режиссер заявил, что против него была развернута полномасштабная кампания по травле.

«Вайнштейн, чтобы предотвратить мою победу на вручении премии Американской киноакадемии, запустил кампанию», — рассказал Полански, добавив, что все-таки получил «Оскара» как лучший кинорежиссер.

Роман Полански обвинил Вайнштейна в травле из-за «Оскара»

В 2018 году Романа Полански исключили из Американской киноакадемии из-за нескольких обвинений в изнасиловании. Среди прочего режиссера обвинили в сексуальном насилии над 13-летней девочкой Самантой Геймер, совершенном в 1977 году. По версии прокуратуры, Полански подсыпал ей в шампанское некие запрещенные вещества, после чего совратил. Опасаясь тюремного заключения, деятель киноиндустрии был вынужден бежать из США в Европу.

Продюсер Харви Вайнштейн также остается фигурантом большого скандала. Более 150 женщин, в числе которых знаменитые голливудские актрисы, обвиняют его в неподобающем поведении. Его история породила так называемый «эффект Вайншейна», когда аналогичным обвинениями подверглись и другие американские знаменитости.  

Источник: «Известия»
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