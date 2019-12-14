Россиянам объяснили, как правильно выбрать алкоголь на Новый год

Москва, 14 декабря. Роспотребнадзор в преддверие новогодних праздников напомнил россиянам, как правильно выбирать алкоголь. Рекомендации появились на сайте ведомства и актуальны не только перед грядущим праздником.

Во-первых, специалисты просят приобретать алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, у продавцов обязательно должна быть лицензия на розничную продажу. Документ должен быть на виду у покупателей, чтобы они могли с ним ознакомиться. В павильонах, киосках покупать спиртное ни в коем случае нельзя, не говоря уже о торговле с рук.

Как отмечает телеканал RT, дело в том, что продажа алкогольной продукции в торговой сети предусматривает регистрацию продукции в единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), поэтому торговать ей можно только при использовании кассового аппарата.

В Интернете покупать алкоголь тоже небезопасно. Если вы считали иначе, то подвергали риску свою жизнь и здоровье. При покупке алкоголя нужно обязательно изучить упаковку. Проверить, чтобы на ней была целая без повреждений федеральная марка (для отечественного алкоголя) или акцизная марка (для импортного). На марке должен быть штрихкод с информацией о производителе, наличии лицензии и дате розлива. Название алкоголя на акцизной марке должно совпадать с названием на этикетке.

Если спиртное в бутылке, то нужно проверить, чтобы колпачок плотно прилегал к стеклу и не прокручивался. Естественно, при переворачивании бутылки из нее ничего не должно вытекать.

В ведомстве также обратили внимание, что акцизные марки, о которых уже говорилось выше, обязательно должны быть на бутылках и коробках TetraPak. Исключение составляют пиво, пивные напитки, сидр, пуар и медовуха. На марке должны быть данные об содержании этилового спирта в продукте, объеме тары в литрах.