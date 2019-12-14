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Белоруссия подпишет соглашение с КНР о привлечении кредита на $500 млн

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Белоруссия подпишет соглашение с КНР о привлечении кредита на $500 млн

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил привлечение внешнего госзайма у Банка развития Китая на 3,5 млрд юаней (почти 500 миллионов долларов) сроком на пять лет, а также дал поручение Министерству финансов Белоруссии подписать соответствующее соглашение, сообщается в указе главы Белоруссии.

«В целях погашения и обслуживания государственного долга, поддержания золотовалютных резервов Белоруссии, а также содействия развитию двусторонней торговли между Белоруссией и Китайской Народной Республикой постановляю привлечь в 2019 году внешний государственный заем шанхайского филиала Банка развития Китая в сумме 3,5 млрд китайских юаней сроком на пять лет», — сообщается в официальном документе.

В октябре 2019 года министр финансов Белоруссии Максим Ермолович заявил, что страна собирается привлечь китайский кредит на сумму 3,5 млрд юаней до конца текущего года. В Минске ранее говорили, что китайский заем может стать альтернативой государственному кредиту России на 600 миллионов долларов.

Источник: ТАСС
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