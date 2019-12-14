Шнуров отругал Гагарину за выбор песни для 17-летней участницы «Голоса»

Москва, 14 декабря. Наставник на шоу «Голос» Сергей Шнуров обрушился с критикой на свою коллегу Полину Гагарину в эфире телепрограммы на Первом канале.

В выпуске от 13 декабря 2019 года после выступления подопечных Полины Гагариной Шнуров на повышенных тонах раскритиковал выбор композиции для 17-летней участницы шоу Аланы Чочиевой.

«Вот, Полин, почему Алана исполняет такую песню, которая предполагает какой-то жизненный опыт: сильная женщина плачет у окна. Почему выбор такой песни? Объясни мне! Пожалуйста!» — на повышенных тонах потребовал лидер группы «Ленинград».

На претензии Шнурова, Гагарина ответила «потому что», после чего скандальный музыкант обратился к Константину Меладзе с предположением, что Гагарина специально выбрала эту песню, чтобы ему угодить. Но Меладзе не был согласен со Шнуровым.

«Я поспорю с вами. Алане досталась самая сложная песня из всех этих трех участников. Эту песню пели выдающиеся вокалисты: и Алла Пугачева, и Григорий Лепс, и Полина пела эту песню, и все пели ее совершенно по-разному. Алана спела ее по-своему, и это тот редкий случай, когда моя песня понравилась мне в вашем исполнении», — ответил он на критику Сергея Шнурова и сорвал аплодисменты зала, который в конфликтной ситуации принял сторону Гагариной.

Затем Шнуров принялся критиковать уже другого подопечного Полины Гагариной — Эндрю Гранжа, сказав, что не сумел его убедить.

Полина Гагарина высказалась только после того, как ей предоставил слово ведущий программы Дмитрий Нагиев. В первую очередь она выразила слова поддержки в адрес Аланы Чочиевой, сказав, что она «сделала все именно так, как оно и должно было быть». Даже во время этой речи недовольный Шнуров пытался перебивать Полину Гагарину.

По итогам выпуска, в следующий этап прошла именно Алана Чочиева. Еще одна подопечная Гагариной Лилия Вельтман была «спасена» Валерием Сюткиным, и теперь она продолжит участие в шоу под его наставничеством.