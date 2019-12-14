Минюст РФ обнародовал законопроект о новом порядке взыскания долгов

Москва, 14 декабря. Минюст РФ опубликовал новый законопроект, меняющий правила взыскания долгов с граждан.

Проект закона предусматривает обязательный досудебный порядок возврата долгов физлиц, пишут «Известия». Кредитор может обратиться в суд лишь по истечении 30-дневного срока после уведомления о необходимости возврата долга. Особое взаимодействие с должником при взыскании задолженности за услуги ЖКХ может устанавливаться правительством РФ.

Взаимодействие с задолжавшим гражданином могут осуществлять только кредитор или действующая в его интересах профессиональная коллекторская организация. Что касается должников по кредитам, то работать с ними могут лишь кредиторы или коллекторы, зарегистрированные в госреестре. Долги за жилищно-коммунальные услуги могут взыскивать управляющие компании, ТСЖ или жилищные кооперативы.

Формами такого взаимодействия могут быть личные встречи, отправка текстовых и голосовых сообщений, а также «роботы-коллекторы». Организации, не включенные в государственный реестр, могут общаться должником исключительно посредством почтовых отправлений.

Юрлица, внесенные в реестр, обязаны иметь сайт, электронную почту и договор обязательного страхования. Согласно законопроекту, Федеральная служба судебных приставов получит право вводить ограничения на определенные виды работы с должниками и исключать организации из госреестра за многократные нарушения.

По данным Общероссийского народного фронта, совокупная задолженность россиян по банковским кредитам увеличилась на 13% с начала 2019 года и составила по итогам третьего квартала 17,02 трлн рублей. В абсолютном выражении средняя кредитная задолженность на домохозяйство по России составляет 301,4 тысячи рублей.