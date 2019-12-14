Трамп назвал демократов «партией ненависти» за процедуру импичмента

Вашингтон, 14 декабря. Президент США Дональд Трамп назвал Демократическую партию «партией ненависти» за то, что политики совершенно безосновательно инициировали процедуру импичмента.

Трамп убежден, что он не сделал «ничего неправильного», что бы послужило поводом для импичмента. Своим возмущение американский лидер поделился в своем официальном микроблоге в Twitter.

«Это несправедливо, что меня подвергают процедуре импичмента, в то время как я не сделал абсолютно ничего неправильного!» — написал Трамп.

По мнению американского лидера, сами демократы не занимаются никакими полезными делами для Штатов и «слишком плохи для страны».

«Левые радикалы, ничего не делающие демократы превратились в партию ненависти», — уверен он.

Напомним, в минувшую пятницу 13 декабря юридический комитет палаты представителей конгресса США утвердил две статьи обвинения против Трампа в рамках импичмента. Демократы считают, что президент виновен в злоупотреблении властью и препятствованию расследованию конгресса.

Теперь эти статьи обвинения рассмотрит палата полного состава. Это должно произойти уже на следующей неделе. Если обвинительное заключение утвердят, то затем оно будет передано в сенат конгресса, после чего последует судебный процесс. Руководящую роль в нем исполнит председатель Верховного суда США. Палата представителей будет представлять сторону обвинения, а сенаторы — присяжных.

Импичмент будет считаться состоявшимся, если за процедуру проголосуют не менее 67 сенаторов («за» должно быть минимум две трети голосов). Сейчас состав сената выглядит таким образом, что шансы на объявление импичмента почти нулевые. 53 места из 100 занимают республиканцы, а Трамп, как известно, баллотировался на пост главы США именно от этой партии.