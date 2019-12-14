Ученые назвали продукты, вызывающие бессоницу



Вашингтон, 14 декабря. Американские ученые из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете назвали три главных продукта, вызывающие бессоницу. Оказалось, что «убийцами» сна являются сахар, белый рис и белый хлеб

Дело в том, что количество рафинированных углеводов в них просто зашкаливает. А эти вещества увеличивают риск остаться ночью без сна. Эксперты поясняли, что такие продукты повышают уровень сахара в крови, поэтому человеку сложнее заснуть.

По словам доцента Джеймса Гангвиша, на сегодняшний день около 30% взрослого населения сталкиваются с бессонницей. Это изматывает, бьет по качеству жизни, оборачивается болезнями. Решать проблему отсутствия сна можно с помощью когнитивно-поведенческой терапией или медикаментозно, но оба способа довольно дорогие или имеют побочные эффекты.

В исследовании, который провел Ганвиш и его коллеги, приняли участие почти 50 тыс. добровольцев. Они честно рассказали о своих привычках в питании. Благодаря этому врачи поняли, какие продукты хуже всего влияют на сон, пишет газета «Известия» со ссылкой на MedicalXpress.

