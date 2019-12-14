Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Более 110 тыс. жителей Сирии получили помощь от военных медиков РФ

50
0 Оставить комментарий

Более 110 тыс. жителей Сирии получили помощь от военных медиков РФ

Дамаск, 14 декабря. Врачи медицинских отрядов специального назначения (МОСН) оказали помощь более чем 110 тыс. жителей Сирии.

В данный момент МОСН работает в городе Кобани (провинция Алеппо) на севере Сирийской Арабской Республики (САР), пишет ТАСС. По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, уже в первый день к врачам обратились около 50 жителей города. Многие занимают очередь к медикам с раннего утра.

Люди приходят за помощью с разными заболеваниями, многие из них имеют запущенные болезни, поскольку диагностику с применением современного оборудования здесь не проводили очень давно.

«У ребенка кашель и температура, он весь горит. Надеюсь, ваши врачи помогут», — рассказала местная жительница Самира Бутон.

Более 110 тыс. жителей Сирии получили помощь от военных медиков РФ

Еще один горожанин привел на прием мальчика, страдающего сердечным заболеванием.

«Я переживаю за сына. Мы обращались и к турецким врачам, и к сирийским. До сих пор нет точного диагноза. Сегодня пришел сюда с последней надеждой», — сказал он.

Крупная группировка медицинских специалистов Министерства обороны РФ была развернута на севере Сирии 5 декабря. Российские врачи помогают сирийским медикам принимать пациентов, делятся опытом и предоставляют для работы современное диагностическое оборудование.

Ранее RT сообщил, что отряд военных врачей из России приступил к работе в поликлинике города Камышлы, расположенного в северной части САР.

Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров