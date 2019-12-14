Более 110 тыс. жителей Сирии получили помощь от военных медиков РФ

Дамаск, 14 декабря. Врачи медицинских отрядов специального назначения (МОСН) оказали помощь более чем 110 тыс. жителей Сирии.

В данный момент МОСН работает в городе Кобани (провинция Алеппо) на севере Сирийской Арабской Республики (САР), пишет ТАСС. По словам офицера российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимира Варнавского, уже в первый день к врачам обратились около 50 жителей города. Многие занимают очередь к медикам с раннего утра.

Люди приходят за помощью с разными заболеваниями, многие из них имеют запущенные болезни, поскольку диагностику с применением современного оборудования здесь не проводили очень давно.

«У ребенка кашель и температура, он весь горит. Надеюсь, ваши врачи помогут», — рассказала местная жительница Самира Бутон.

Еще один горожанин привел на прием мальчика, страдающего сердечным заболеванием.

«Я переживаю за сына. Мы обращались и к турецким врачам, и к сирийским. До сих пор нет точного диагноза. Сегодня пришел сюда с последней надеждой», — сказал он.

Крупная группировка медицинских специалистов Министерства обороны РФ была развернута на севере Сирии 5 декабря. Российские врачи помогают сирийским медикам принимать пациентов, делятся опытом и предоставляют для работы современное диагностическое оборудование.

Ранее RT сообщил, что отряд военных врачей из России приступил к работе в поликлинике города Камышлы, расположенного в северной части САР.