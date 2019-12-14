Мединский объяснил, в чем преимущество российских сериалов
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Москва, 14 декабря. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский рассказ о преимуществе сериалов отечественного производства в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам главы Минкультуры, российские сериалы понятны жителям России, так как в них говорится о внутренних сложностях страны.
«Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные и главное — понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни», — объясняет Мединский.