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Мединский объяснил, в чем преимущество российских сериалов

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Мединский объяснил, в чем преимущество российских сериалов

Москва, 14 декабря. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский рассказ о преимуществе сериалов отечественного производства в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам главы Минкультуры, российские сериалы понятны жителям России, так как в них говорится о внутренних сложностях страны.

«Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные и главное — понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни», — объясняет Мединский.

Источник: Лента.ру
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