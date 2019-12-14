Мединский объяснил, в чем преимущество российских сериалов

Москва, 14 декабря. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский рассказ о преимуществе сериалов отечественного производства в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам главы Минкультуры, российские сериалы понятны жителям России, так как в них говорится о внутренних сложностях страны.

«Мы снимаем сериалы сейчас, на мой взгляд, существенно выше среднемирового уровня. Это очень хорошие, глубокие, интересные и главное — понятные нам, потому что это сериалы о нашей жизни», — объясняет Мединский.

Ранее появлялись сообщения, что Владимир Мединский хочет переломить привычку россиян ходить на голливудское кино. По словам министра культуры, среди иностранных фильмов порой попадается «откровенная дешевая шняга», на которую стыдно тратить даже десяти минут своего времени.

По мнению Владимира Мединского, россияне пренебрегают кинолентами отечественного производства. При этом, как подчеркивает министр культуры РФ, в стране появляется много фильмов, которые ничем не уступают по качеству голливудским картинам.

В сентябре 2019 года «Лента.ру» сообщала, что Министерство культуры России, собирается внести поправки в законодательство, которые бы ограничили показ фильмов иностранного производства. Количество сеансов планируется понизить до 35% от их общего числа в кинотеатрах в течение дня.