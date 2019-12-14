Пушков рассказал о «мрачном сценарии» для Европы из-за американских ракет

Москва, 14 декабря. Российский сенатор Алексей Пушков оценил возможные последствия испытаний США ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) баллистической неядерной ракеты.

Пушков высказал мнение, что запуск американской ракеты может стать «черной датой» для Европы, если за этим последует размещение подобных вооружений на европейском континенте.

«Оно вернет Европу к ядерной конфронтации времен «холодной войны». Мрачный сценарий», — отметил сенатор в своем Twitter.

Ранее МИД РФ заявил, что проведенные США испытания «тревожат» ведомство. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями (ДНКВ) Владимир Ермаков обратил внимание на то, что Вашингтон провел тесты баллистической ракеты спустя всего несколько месяцев после выхода из ДРСМД. Это означает, что разработка запрещенных ранее вооружений велась американцами уже давно.

Действие договора было прекращено в августе нынешнего года по инициативе Вашингтона, обвинившего Москву в якобы нарушении положений документа и разработке запрещенных соглашением ракет. РФ неоднократно отвергала все обвинения. В ответ российский лидер Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Как пишет RT, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДРСМД был «фактически сломан» по инициативе Вашингтона. Эксперты не исключают, что США готовились к выходу из соглашения еще до прихода к власти действующего американского президента Дональда Трампа.