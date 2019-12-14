Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в Сибири





Москва, 14 декабря. Западную Сибирь и Красноярский край ждет резкое похолодание. В ближайшие дни температура понизится на 25 градусов, заявил исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в этом регионе температурный режим меняется наиболее заметно.

«Буквально за три дня температура понизится, это уже происходит, и придут опять сибирские морозы до 30-35 градусов. Температура станет ближе к норме», — пояснил он в комментарии РИА Новости.

Специалист объяснил, что виной всему антициклональный режим погоды над Западной Сибирью и Красноярским краем. Таким образом, жителям региона осталось совсем недолго радоваться необычной для декабря оттепели.

Отметим, что непривычно теплая погода наблюдается и в других областях России. В Петербурге, к примеру, климат мягче, чем в Сибири. Но дождь почти в середине первого зимнего месяца все равно удивляет горожан. Из-за повышенной влажности на Невском проспекте даже гасли гирлянды. Некоторые горожане признаются, что даже соскучились по трескучему морозу и снегу. В Москве температура тоже выше нормы. Правда, в новогоднюю ночь метеорологи обещают столице похолодание.

