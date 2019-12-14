Билан раскрыл причину «пьяного» выступления на концерте в Самаре

Москва, 14 декабря. Популярный певец Дима Билан рассказал в интервью YouTube-каналу «А поговорить?», как он будучи нетрезвым, давал концерт на День города в Самаре. По словам победителя «Евровидения», данное событие стало «венцом всех приключений в уходящем году».

Жители Самары были очень недовольны тем, что исполнитель во время выступления «вел себя неадекватно, не попадал в фонограмму, издавал странные звуки вместо вокала, а также показывал неприличные жесты». Самарцы даже запустили электронную петицию, с требованием к местным властям принести извинения, за то, что пригласили на городской праздник Билана.

Поп-певец сказал, что перед выходом на сцену он «проводил время» в компании хозяина отеля, в котором он остановился, а также был в гримерке с «известными людьми, в том числе в политике».

«Потом был эффект. Я встал и не смог идти. И меня никто не остановил. Я вот говорю: «Почему вы меня выпустили на сцену?» – Ну, не вышел бы и все», — говорит Дима Билан.

Как заявляет Билан, желание извиниться перед жителями Самары возникло сразу по возвращении в Москву.

«Я не мог поступить иначе, я должен был извиниться. Я понимал, что рискую своей репутацией. Помимо подсознательного расчета было желание. Как потом смотреть людям в глаза?» — говорит известный певец.

Ранее Дима Билан принес извинения самарцам за выход на сцену перед ними в пьяном виде, подчеркнув, что давно не пил алкоголь и «не рассчитал». Помимо этого, он дал в Самаре открытый концерт, подарил местной студии инклюзивного творчества сертификат на установку детской площадки, а также подарил детской поликлинике два монитора пациента высокого класса.