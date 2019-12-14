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Тарасова предрекла Загитовой конец спортивной карьеры

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Тарасова предрекла Загитовой конец спортивной карьеры

Москва, 14 декабря. Российский тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, больше не вернется в большой спорт.

В пятницу Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но намерена продолжать тренировки. По мнению Тарасовой, пишет ТАСС, это может означать конец ее спортивной карьеры.

«Вернется Алина или нет — глупый вопрос. Надеюсь, что она найдет себя, ей предстоит интересная творческая жизнь. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка. Будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год», — сказала тренер.

Тарасова предрекла Загитовой конец спортивной карьеры

Тарасова считает, что Загитова продолжит тренировки. Она напомнила, что многие поклонники фигурного катания полюбили юную спортсменку.

«Она еще маленькая, не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее все сложилось. Конечно, она не вернется, я думаю», — отметила Тарасова.

Тарасова предрекла Загитовой конец спортивной карьеры

Ранее после финала Гран-при в Турине, на котором Загитова впервые в карьере заняла последнее место, появились слухи о возможных разногласиях фигуристки с ее тренером Этери Туберидзе. Сама спортсменка заявила, что никакого конфликта нет и она «остается вместе с тренерами». По словам Туберидзе, Загитова просила о паузе уже в течение полутора лет.

Алина Загитова родилась в 2002 году в Ижевске, начала заниматься фигурным катанием в пятилетнем возрасте и в 2016 году дебютировала на первенстве России. Загитова стала первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в юниорском и профессиональном мировом фигурном катании. Свою высшую награду — «золото» Олимпийских игр в одиночном катании — она получила в 2018 году.

Источник: ТАСС
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