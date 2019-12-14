Тарасова предрекла Загитовой конец спортивной карьеры

Москва, 14 декабря. Российский тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Алина Загитова, взявшая паузу в карьере, больше не вернется в большой спорт.

В пятницу Загитова объявила, что приостанавливает участие в соревнованиях, но намерена продолжать тренировки. По мнению Тарасовой, пишет ТАСС, это может означать конец ее спортивной карьеры.

«Вернется Алина или нет — глупый вопрос. Надеюсь, что она найдет себя, ей предстоит интересная творческая жизнь. Она пошла не на улицу, она пошла в шоу, которое делает Татьяна Навка. Будет ездить по миру, как это делали все выдающиеся спортсмены. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год», — сказала тренер.

Тарасова считает, что Загитова продолжит тренировки. Она напомнила, что многие поклонники фигурного катания полюбили юную спортсменку.

«Она еще маленькая, не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали. Мы хотим ей счастливой жизни, она любимица многих людей в стране, главное, чтобы у нее все сложилось. Конечно, она не вернется, я думаю», — отметила Тарасова.

Ранее после финала Гран-при в Турине, на котором Загитова впервые в карьере заняла последнее место, появились слухи о возможных разногласиях фигуристки с ее тренером Этери Туберидзе. Сама спортсменка заявила, что никакого конфликта нет и она «остается вместе с тренерами». По словам Туберидзе, Загитова просила о паузе уже в течение полутора лет.

Алина Загитова родилась в 2002 году в Ижевске, начала заниматься фигурным катанием в пятилетнем возрасте и в 2016 году дебютировала на первенстве России. Загитова стала первой российской фигуристкой, завоевавшей все титулы в юниорском и профессиональном мировом фигурном катании. Свою высшую награду — «золото» Олимпийских игр в одиночном катании — она получила в 2018 году.