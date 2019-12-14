Аэродром на Кипре станет базой для турецких беспилотников

Никосия, 14 декабря. Газета Cyprus Mail сообщила, что аэродором «Лефконико» в северной части Кипра станет базой турецких беспилотных летательных аппаратов, которые занимаются поиском углеводородов в Восточном Средиземноморье.

Как сообщает издание со ссылкой на турецкие источники, беспилотники начнут вылетать с аэродрома «Лефконико» уже с 16 декабря. Они займутся поисками углеводородного сырья в районе газового месторождения на кипрском шельфе. Турция уверяет, что осуществляет буровые и поисковые работы на собственном шельфе либо на тех территориях, право на освоение которых, по мнению Анкары, принадлежит туркам-киприотам.

Турция не признает Республику Кипр с 1963 года, оспаривая границы ее исключительной экономической зоны и заявляя, что не допустит проведения бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. Анкара заверяет, что буровые суда Турции, которые сопровождаются военными кораблями, находятся в зоне газового месторождения на кипрском шельфе на основании лицензий, выданных самопровозглашенной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК), не признанной ни одним государством мира, кроме самой Турции.

Кипр разделен по национальному признаку на южную (Республика Кипр) и северную (ТРСК) части с момента вооруженного вторжения Турции на остров в 1974 году, когда здесь произошел государственный переворот сторонников присоединения острова к Греции. В результате под контролем Анкары осталось более трети территории острова, на которой была образована ТРСК. Юг Кипра остался под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Как пишет «Газета.ру», ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать геологоразведочные работы в Черном море и международных водах.