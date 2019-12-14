Названа опасность тайского массажа

Бангкок, 14 декабря. Беременность и сосудистые заболевания являются противопоказаниями к тайскому массажу, который накануне был внесен в список нематериального мирового наследия ЮНЕСКО, говорят мастера традиционного тайского массажа.

Мастер тайского массажа Супхисара предостерегла, что у этой древней релаксирующей есть ряд ограничений и противопоказаний. По ее словам, женщинам на начальном этапе беременности — в первые четыре месяца — массаж противопоказан из-за опасности выкидыша.

«Нельзя делать массаж ног при варикозе, это может расширить зону варикозного поражения вен. Если у человека тромбофлебит или тромбоз, массаж также противопоказан совсем, потому что он тогда просто опасен для жизни. Бывали случаи, когда неумелая массажистка вызывала своими действиями отрыв тромба, и человек умирал прямо на массажном столе», — рассказывает мастер тайского массажа.

Как говорит Супхисара, традиционный массаж начинается с разговора с пациентом, о том есть ли у него определенные заболевания или плохое самочувствие. Во время сеанса, хороший массажист должен спрашивать пациента о наличии болевых ощущений и регулировать нагрузку.

«Это тоже важно, ведь нужно дозировать усилия, фактически, дозировать болевые ощущения у клиента, понимать, кто что может выдержать. На первом массаже обычно стараешься работать в более легком и мягком режиме, постепенно увеличивая нагрузки на последующих сеансах», — делится профессиональными советами мастер массажа.

Массажист Александр, который окончил курсы тайского массажа в монастыре Ват Пхо, разъяснил, как уберечь себя от неквалифицированных «специалистов». По его словам, в тайском массаже ключевую роль играет очередность действий. Непрофессионала можно вычислить по ее нарушению.

«Начинается сеанс с пятки и стопы, потом переход на ноги — сверху вниз, от бедра к колену и ниже, к икре и голеностопу. Причем сначала массируется одна нога, затем — противоположная рука, затем вторая нога и противоположная ей рука, и только потом массажист переходит к спине, шее и груди», — говорит Александр.

Александр говорит, что если пациент впервые оказался на сеансе, то его нельзя «ломать» и с избыточной силой давить на мышечные узлы и сочленения. Также он советует пациентам незамедлительно говорить массажисту, если у него вдруг появились болевые ощущения.