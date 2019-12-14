Стала известна средняя сумма трат россиян на подготовку к Новому году

Москва, 14 декабря. Треть населения Российской Федерации собирается потратить на подготовку к Новому году не более 10 тысяч рублей, а чуть более четверти — не более 15 тысяч, сообщается в исследовании компании MoneyMan.

Исследователи проводили опрос среди достигших совершеннолетия граждан России на предмет того, какую сумму они готовы потратить на подготовку к Новому году. В данную сумму входят траты на новогодний стол, подарки, а также праздничные предметы интерьера и декора.

«В бюджет до 5 000 рублей планируют уложиться 9% опрошенных. Около 33% потратят на праздник до 10 000 рублей. А 28% участников опроса запланировали на эти мероприятия до 15 000 рублей», — говорится в отчете исследователей.

В 20 тысяч рублей планируют уложиться 10% опрошенных, а в бюджет до 25 тысяч — около 7% граждан России. Более 25 тысяч намерены потратить 10% россиян.

Есть и те, кто вообще не собирается тратить деньги на празднование Нового года. По данным MoneyMan, почти 3% жителей страны собираются проигнорировать расходы на праздничный стол и подарки.