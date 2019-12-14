«Естественная» продолжительность жизни человека шокировала ученых

Сидней, 14 декабря. Австралийские ученые пришли к выводу, что современные люди живут гораздо дольше благодаря достижениям науки и медицины, а также комфортной окружающей среды. Согласно их исследованию, максимальный «естественный» срок жизни человека составляет 38 лет.

Ученые создали методику для определения продолжительности жизни, которая заложена на генном уровне, и пришли к шокирующему результату. Оказалось, что «естественная» продолжительность жизни намного короче среднестатистической.

Специалисты провели исследование, результаты которого были опубликованы в Scientific Reports, провели анализ генов более 250 видов животных с известным сроком жизни при помощи метода эпигенетических часов. Команда ученых взяла геномы животных из общедоступных баз данных, таких как NCBI Genomes и База данных о старении и долголетии животных. Метод основывается на возрастных изменениях в рисунке метильных меток. Для определения продолжительности жизни достаточно информации о метилировании ДНК в 42 генах.

Данный метод оценки применили к некоторым долгоживущим и вымершим видам животных. Исследования показали, что «естественная» длительность жизни кита составляет 268 лет (на 57 лет больше, чем у самой старой известной особи).

У человека «естественный» срок жизни составил 38 лет. Столько жили вымершие предки человека — неандертальцы и денисовцы. Таким образом, современные люди живут в два раза дольше заложенной природой «нормой».

В исследовании подчеркивается, что человек является единственным видом, который представляет собой исключение из правил, так как пользуется плодами медицины.