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Названы сроки запуска серийного производства автомобилей Aurus

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Названы сроки запуска серийного производства автомобилей Aurus

Казань, 14 декабря. Серийное производство российского автомобиля представительского класса Aurus начнется в I квартале 2021 года на заводе Ford Sollers в Елабуге, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«Серийное производство автомобилей стартует в первом квартале 2021 года», — говорится в сообщении.

В пятницу глава Минпромторга в сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова осмотрел завод Ford Sollers. Сейчас на заводе идет подготовка к началу серийного производства Aurus. Производство полного цикла включает в себя штамповочное производство, производство двигателей, цех сборки, цех окраски и цех сварки. 

Названы сроки запуска серийного производства автомобилей Aurus

В презентационном ролике компании сообщается, что выпуск пилотной партии автомобилей Aurus ожидается в ноябре 2020 года. 

В середине ноября сообщалось, что парадные кабриолеты Aurus проходят государственные испытания. По данным источника, завершить тесты должны в феврале 2020 года, но все мероприятия, которые касаются проверки технического состояния машин, в этом году должны быть закончены.

Названы сроки запуска серийного производства автомобилей Aurus

Напомним, кабриолеты Aurus впервые участвовали в параде Победы 9 мая на Красной площади. Ожидается, что автомобиль представительского класса Aurus «Сенат» получит совершенно новый внешний облик. Специалисты прогнозируют, что вскоре лимузин Aurus станет доступен не только первым лицам государства, но и другим покупателям. 

Сейчас автомобиль выпускается в двух вариантах — Aurus Senat S600 и Aurus Senat Limousine L700. Цена Aurus зависит от типа кузова. Стоимость небронированной модели Senat S600 начинается от 12 млн рублей. 

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