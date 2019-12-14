«Толстых» космонавтов не допустят к полету на Луну

Москва, 14 декабря. Ракетно-космическая корпорация «Энергия» сообщила, что к полетам на Луну будут допущены космонавты весом не более 70 кг.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на РКК «Энергия», ограничения на полет космонавтов к естественному спутнику Земли связаны с техническими характеристиками разрабатываемого корпорацией космического корабля «Орел».

Корабль может доставить на орбиту Луны полезный груз массой не более 420 кг, включая четырех человек и 100 кг груза. Учитывая то, что вес нового скафандра составляет 10 кг, на каждого из космонавтов остается не более 70 кг. Сейчас в российский космический отряд отбираются кандидаты весом от 50 до 90 кг. Таким образом, «отсекаются» наиболее тяжеловесные из них.

Ранее стало известно, что корабль «Орел» оказался на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, установленное «Роскосмосом». Согласно расчетам РКК «Энергия» при сохранении текущей массы установленного оборудования корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма, тогда как в техзадании на его разработку указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 килограммов. От этих параметров отталкиваются разработчики ракет, которые будут использоваться для полетов к Луне.

В связи с этим корпорация разработала меры по снижению массы корабля более чем на тонну. Этого будет достаточно для проведения испытательных полетов.

Разработка «Орла» ведется в течение десяти лет. Ранее было принято решение изготовить его в двух модификациях — для орбитальных и лунных полетов. Впоследствии от этого варианта отказались, сосредоточившись на создании унифицированного аппарата.

Первый испытательный запуск космического корабля «Орел» запланирован на 2023 год с космодрома «Восточный». В 2029 году планируется отправить корабль на орбиту Луны, а еще через год — провести высадку российских космонавтов на ее поверхность.