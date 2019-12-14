Разобранную мину изъяли у задержанного по делу об убийстве Шеремета

Киев, 14 декабря. Украинские правоохранители изъяли у одного из подозреваемых в организации убийства журналиста Павла Шеремета разобранную противопехотную мину.

«Мы нашли мину МОН-50 (у Андрея Антоненко, подозреваемого в организации убийства Шеремета. — Прим. ФАН), которая находилась в полуразобранном состоянии. С нее сняли крышку, вероятно, из нее доставали какие-то части», — рассказал Арсен Аваков, глава МВД Украины.

Министр внутренних дел также подчеркнул, что данная часть снаряда является «примерно половиной элемента того, из которого состояла бомба (с помощью которой был подорван автомобиль. — Прим. ФАН) Шеремета».

«Я не говорю, что это элемент той же бомбы, но это странно — человек держит у себя МОН-50», — говорит Аваков.

Министр МВД при этом подчеркнул, что обнаруженная мина рассматривается следствием как доказательство преступления. Также, по его словам, Антоненко перед обыском написал родственнику сообщение с просьбой вынести снаряд из его квартиры, однако следователям удалось обнаружить припрятанную мину.

13 декабря украинские правоохранительные органы заявили, что выяснили, кто причастен к убийству Павла Шеремета. Следователи называют пять имен — Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супружескую пару Владислава и Ирину Грищенко. Все перечисленные принимали участие в так называемой АТО, и являются приверженцами ультраправых взглядов. Следствие пока остановилось на версии, что убийство было запланировано с целью дестабилизации социально-политической ситуации на Украине.

Павел Шеремет — белорусский, российский и украинский журналист. Погиб в результате взрыва автомобиля 20 июля 2016 года.