Украинского депутата заподозрили в изнасиловании школьницы

Киев, 14 декабря. Депутата одного из советов Волынской области заподозрили в изнасиловании 15-летней школьницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в августе. Депутат, зная, что в доме соседей нет взрослых, проник в дом и совершил развратные действия в отношении 15-летней девочки. В ведомстве добавили, что преступление мужчина совершил, «применив физическую силу».

Сейчас идет досудебное расследование, передают «Известия». Решается вопрос о заключении депутата под домашний арест. Если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии.

Отметим, в августе стало известно об изнасиловании и убийстве гордеробщицы Верховной рады 66-летней Антонины Шпир. Как передавала «Газета.ру», тело женщины обнаружили в поле, она была без одежды и с кляпом во рту.