На Украине рассказали о подготовке к следующему «нормандскому» саммиту

Киев, 14 декабря. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву нужно сделать «домашнюю работу» перед следующим саммитом в «нормандском» формате.

По словам Пристайко, Украине нужно принять ряд законодательных решений, чтобы усилить свои позиции на переговорах «нормандской четверки», запланированных на апрель.

«Необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех договоренностей, это четыре закона, о которых говорил президент. Это вопрос амнистии, вопрос проведения выборов и вопрос особого статуса», — приводят его слова «Известия».

Министр уточнил, что от решения вышеперечисленных вопросов будет зависеть позиция Украины на переговорах.

Очередной «нормандский» саммит состоялся в Париже 9 декабря. В его работе приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский.

Итогом встречи стало коммюнике, согласно которому до конца марта следующего года должны быть разведены силы в трех новых точках линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, для улучшения качества жизни в регионе запланировано открыть новые пункты пропуска. Лидеры «четверки» призвали Контактную группу произвести обмен пленными по принципу «всех на всех» и допустить сотрудников Красного креста «ко всем удерживаемым лицам».

Путин заявил, что остался доволен итогами переговоров с Зеленским. Глава Украины, в свою очередь, отметил, что в ходе встречи с российским лидером увидел возможность начать диалог и постепенно решить накопившиеся проблемы.