Фигуристка Медведева пожаловалась на травлю в соцсетях

Торонто, 14 декабря. Российская фигуристка Евгения Медведева недовольна травлей и количеством «хейта» в социальных сетях, по отношению к ней и ее коллегам. Об этом она поделилась в своем профиле в Instagram.

«Я благодарна всем своим поклонникам, кто меня защищает. Но прошу вас понять — мы все устали от бесконечного хейта, который ежедневно выплескивается на наши страницы, страницы наших друзей и тренеров», — пишет известная фигуристка.

20-летняя фигуристка пожелала, чтобы фигурное катание снова стало «тем видом спорта, где все восхищаются красотой, где нет места злобе и травле».

Евгения Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионатов мира, а также двукратной чемпионкой Европы.

Как передают «Известия», летом 2019 года Медведева получила записку с угрозами во время турне по Японии.

«Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твое лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию», — гласило анонимное послание.

По словам фигуристки, это было далеко не первое послание от недоброжелателей.

«Я абсолютно в порядке, и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи. Это было не в первый, не во второй и даже не в третий раз», — комментировала ситуацию Медведева.

Ранее 13 декабря олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла решение приостановить спортивную карьеру. По ее словам, у нее «все есть, а для успешных выступлений должно чего-то не хватать». Также она сказала, что вернется когда у нее появится желание выходить на старты.