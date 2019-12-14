В Киеве арестовали подозреваемую в убийстве Шеремета

Киев, 14 декабря. Печерский районный суд Киева вынес решение об аресте детского врача Юлии Кузьменко, обвиняемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Суд постановил взять Кульменко под стражу до 8 февраля 2020 года.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве при подрыве автомобиля, за рулем которого он находился. Шеремет долгое время работал журналистом в России. В 2010 году он переехал на Украину, где продолжил свою журналистскую карьеру.

В первые дни после гибели журналиста украинские следователи рассматривали три возможных мотива преступников: профессиональную деятельность, личные отношения и «российский след». Последнюю версию отстаивал советник главы МВД и народный депутат Антон Геращенко, однако со временем его начальству пришлось признать, что никаких доказательств этой гипотезы нет.

В четверг министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что подозреваемые по делу об убийстве Шеремета задержаны, передавал RT. Фигурантами расследования стали известный на Украине музыкант, автор неофициального «гимна» украинских силовиков Андрей Антоненко и известная представительница патриотического волонтерского движения врач Юлия Кузьменко. В этот список также вошли супруги Инна и Владислав Грищенко. Инна была добровольцем запрещенного в РФ «Правого сектора»1. Супруги участвовали в боевых действиях в Донбассе.

Теперь в качестве основной версии следствие рассматривает версию «дестабилизации социально-политической ситуации в стране». Позднее коллеги покойного журналиста заявили, что «шокированы» версией следствия относительно его убийства.

1 Организация запрещена на территории РФ.