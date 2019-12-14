В Госдуме оценили надежды Киева на остановку «Северного потока — 2» санкциями США

Москва, 14 декабря. Депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик отреагировал на высказывание украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о том, что Украина надеется на введение американских санкций и остановку постройки газопровода «Северный поток — 2».

Как заявляет Дмитрий Белик, Соединенные Штаты делают все возможное для остановки строительства, но совсем не ради «спасения Украины».

«Как обычно, США руководствуются сугубо экономическими мотивами. Они стремятся поставлять Европе свой сланцевый газ, а неуместная радость Украины в который раз стала отличной ширмой для истинных намерений американских «партнеров» Киева», — подчеркивает российский парламентарий.

По мнению Белика, в реализации проекта «Северного потока — 2» без преувеличений заинтересована вся Европа, поэтому Украине стоит быть аккуратнее с такими заявлениями.

«Вряд ли Европейскому союзу нужна страна, которую не особо волнуют интересы «большой европейской семьи», — отметил депутат.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что компаниям, участвующим в постройке трубопровода следует прекратить работу.

«Компании, занимающиеся прокладкой трубопроводов для «Северного потока — 2», должны незамедлительно прекратить свою деятельность», — заявил украинский политик, подчеркнув, что этим вопросом должны заниматься американцы.

Глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал европейские политические силы отреагировать на вмешательство США в дела Европы.