Лукашенко поздравил Джонсона с победой на выборах

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с победой партии консерваторов на внеочередных парламентских выборах.

В поздравительной телеграмме Лукашенко отмечается, что «лучший за последние несколько десятилетий результат консерваторов» говорит о том, что страна поддерживает усилия Джонсона «по консолидации нации».

«Рассчитываю на плодотворное сотрудничество с новым правительством вашей страны, которая является одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Беларуси в Европе», — говорится в поздравлении.

Ранее консерваторы одержали в Британии самую убедительную победу на выборах с 1987 года: они получили 365 мест в парламенте, свидетельствуют результаты подсчета данных со всех 650 участков. Лейбористы получили 203 места.

Внеочередные выборы пришлось провести из-за политического кризиса, связанного с выходом страны из Евросоюза. Сейчас консерваторы выступают за проведение Brexit 31 января, лейбористы же за новый референдум. Хотя покинуть ЕС страна должна сначала 29 марта, затем 31 октября, но Brexit все время переносился. Теперь же Джонсон уверяет, Brexit состоится без каких-либо «но», «если» или «может быть».

В пятницу президент России Владимир Путин в поздравлении Джонсону выразил уверенность, что развитие диалога и взаимодействия отвечало бы интересам РФ и Британии и всей Европы. Путин пожелал успехов в столь ответственной деятельности во главе правительства Великобритании, а также крепкого здоровья и благополучия.