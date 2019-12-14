Аваков рассказал, сколько человек прошли через войну в Донбассе

Киев, 14 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что через боевые действия на востоке Украины прошли от 300-400 тысяч человек.

Как заявляет Аваков, ко многим резонансным убийствам на Украине, в том числе советницы главы Херсона Екатерины Гандзюк и бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова причастны ветераны так называемой АТО.

«По нашим данным, через войну прошли от 300-400 тысяч человек», — сообщает Арсен Аваков.

Екатерина Гандзюк была облита кислотой в июле 2018 года. Она скончалась спустя несколько месяцев от последствий нападения. Сначала украинские спецслужбы расследовали дело о покушении на убийство, но после е смерти изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило личность соучастников организации убийства Гандзюк, ими оказались два ветерана АТО.

Скрывавшийся на Украине от следствия по рейдерскому захвату здания в Москве, Денис Вороненков был убит в центре Киева в марте 2017 года. В октябре того же года, Генпрокуратура Украины заявила, что ей удалось установить личности организаторов и исполнителей убийства бывшего российского парламентария, ими оказались пятеро украинцев, которые также принимали действие в боевых действиях в Донбассе.

В апреле 2014 года, новые власти, пришедшие в результате государственного переворота, начали военную операцию в Донбассе против местного населения, которое изъявило свое право на самоопределение. По данным ООН, жертвами конфликта на востоке Украины стали около 13 тысяч человек. Урегулирование конфликта обсуждается в ходе встреч контактной группы в Минске. Однако несмотря на действующий режим перемирия, населенные пункты ЛДНР на линии разграничения все равно подвергаются обстрелам.