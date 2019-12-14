Пушилин высказался об особом статусе Донбасса

Донецк, 14 декабря. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплен в конституции Украины.

В пятницу, 13 декабря, президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины», текст которого пока не опубликован.

По словам Пушилина, в украинской конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, а все изменения в его отношении нужно согласовывать на ближайших переговорах в Минске.

«В связи с внесением в Верховную раду проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, а Киев обязан согласовывать все правки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР», — отметил он.

Пушилин напомнил, что это требование прописано в Минских соглашениях и итогах встречи в «нормандском» формате.

«Если Киев будет уклоняться от согласования этих правок с нами, это станет прямым нарушением Минских соглашений. Мы не признаем одностороннюю «децентрализацию», — подчеркнул глава ДНР.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью прошлого года украинские парламентарии продлили его до конца 2019-го, а после встречи «нормандской четверки» в Париже 9 декабря Рада продлила действие закона до конца следующего года.

Как пишет «Газета.ру», закон об особом статусе Донбасса предусматривает амнистию для участников боевых действий в регионе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления и участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов. Помимо этого, закон предполагает особую государственную поддержку со стороны Киева для восстановления промышленности и инфраструктуры региона.