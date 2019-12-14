Сильный пожар произошел в диспансере в Тюмени, есть жертвы

Тюмень, 14 декабря. В результате пожара, произошедшего в тюменском наркологическом диспансере, погиб один человек и еще семь пострадали. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ возгорание удалось ликвидировать.

Информация о пожаре в наркодиспансере на улице Новая 2, дом 3 поступила 13 декабря в 23.00 по московскому времени. В 23.15 возгорание удалось локализовать, а спустя чуть более 10 минут пожар был полностью ликвидирован на площади десяти квадратных метров.

«В результате пожара один человек погиб, семь человек госпитализировано. Причина и ущерб устанавливается», — передают в МЧС РФ.

Сотрудниками МЧС было спасено 13 человек, 116 персон были эвакуированы. В тушении пожара принимало участие 72 спасателя.