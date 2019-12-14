ВСУ обстреляли окраины Горловки, погиб военный ДНР

Донецк, 14 декабря. Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что украинские силовики обстреляли окрестности Горловки, в результате чего погиб один ополченец.

Факт нарушения украинскими силовиками режима перемирия в районе линии соприкосновения в Донбассе, по данным ДНР, был зафиксирован вечером в пятницу, 13 декабря.

«В 22.30 в нарушение действующего перемирия и Минских договоренностей украинские оккупанты из 58-й бригады ВСУ произвели обстрел в районе Горловки. С прискорбием сообщаем, что в результате провокации противника получил ранения несовместимые с жизнью наш защитник. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — рассказал представитель Народной милиции ДНР.

Он отметил, что имеется информация о прибытии за несколько часов до обстрела на позиции ВСУ съемочных групп иностранных и украинских СМИ, располагающих оборудованием для проведения ночной съемки.

«Не исключаем, что обстрел имел целью спровоцировать нас на ответный огонь для последующей подготовки постановочного репортажа о ведении огня со стороны нашей Республики», — сообщил представитель ведомства.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители ряда районов Донецкой и Луганской областей заявили о независимости после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, жертвами братоубийственного конфликта стали около 13 тысяч человек. Несмотря на неоднократно заключаемые соглашения о перемирии, украинские силовики продолжают нарушать режим прекращения огня, регулярно обстреливая позиции защитников Донбасса.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что глава ДНР Денис Пушилин подверг критике требования президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над границей с РФ в районе Донбасса.