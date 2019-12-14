Песков рассказал о беседе на «повышенных тонах» во время саммита в Париже

Москва, 14 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что участники «нормандского» саммита в Париже пытались перейти на повышенные тона, но в целом разговор был рабочим.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко на площадке клуба «Валдай» сообщил, что разговор в ходе саммита в «нормандском формате» в Париже велся порой на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не позволив изменить Минские соглашения. Дипломат отметил, что «там были идеи серьезным образом переработать документ, но твердость нашего лидера все предотвратила».

Позже слова Руденко подтвердил и Песков.

«Попытки были. Разговор был рабочий», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о «повышенных тонах» и попытках Украины изменить Минские соглашения на встрече «нормандской четверки».

Первый за три года саммит в «нормандском формате» состоялся в Париже 9 декабря. В нем приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Донбассе и реализацию Минских соглашений. В ходе личной встречи Путина и Зеленского были затронуты также вопросы транзита российского газа через украинскую территорию.

Саммит завершился принятием совместного коммюнике и договоренностью о проведении новой встречи «четверки» через четыре месяца в Берлине, чтобы продолжить дальнейшую работу по урегулированию конфликта на Юго-Востоке Украины.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленский хочет изменить некоторые пункты Минских соглашений. В частности, речь идет о передаче под контроль Киева украинской границы в Донбассе до проведения выборов в регионе.