Зеленский внес в Раду проект по децентрализации власти

Киев, 14 декабря. Президент Украины внес на рассмотрение Верховной рады законопроект об изменении конституции страны касательно децентрализации власти («О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти»). Данный документ был зарегистрирован в украинском парламенте 13 декабря. Текст законопроекта пока еще не был обнародован.

Президент Украины определил законопроект как неотложный.

Реформа местного самоуправления была организована на Украине в 2014 году предшественником Зеленского, экс-президентом Петром Порошенко, однако не была реализована до конца. Для ее воплощения от Верховной рады требовалось внести коррективы в конституцию, а именно в пакете конституционных и законодательных изменений должны быть утверждены новые единицы административного деления, ликвидированы областные и районные государственные администрации, полномочия должны быть переданы исполкомам районных и областных советов, которые избираются на выборах.

Помимо этого, реформа предполагает внедрение института префекта, который будет назначаться президентом страны и будет иметь контрольные функции в сфере соблюдения законов территориальными общинами.

В начале сентября 2019 года, президент Зеленский дал поручение реализовать реформу децентрализации страны и провести на новой административной основе местные выборы 2020 года. В партии Зеленского «Слуга народа» заявляли, что настроены реализовать реформу к весне 2020 года.

Что касается закон об особом статусе Донбасса, то он был принят Верховной радой еще в 2014 году, но до сих пор не был введен в действие. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что изменения конституции по статусу Донбасса — это обязательства Украины по Минским соглашениям.