Вашингтон, 14 декабря. Киев надеется, что заложенные в новый оборонный бюджет США санкции против «Северного потока — 2» смогут остановить реализацию российского проекта, заявил вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Во вторник стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп. Глава Белого дом уже заявил, что готов незамедлительно подписать документ.

Выступая в Вашингтоне, Кулеба выразил благодарность американским сенаторам за включение санкций против России в оборонный бюджет. Он подчеркнул, что остановка строительства газопровода необходима для «стратегического баланса в Европе».

«Компаниям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под «Северный поток-2», нужно незамедлительно прекратить свою деятельность», — сказал вице-премьер, добавив, что заниматься этим должны США.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Что касается «Турецкого потока», он напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Против строительства трубопровода «Северный поток — 2» активно выступают Украина и США. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу.

В минувший четверг глава МИД Германии Хайко Маас призвал Сенат США не вводить санкции против «Северного потока — 2». Он назвал данную ситуацию неприемлемой, поскольку «подобные действия в конечном итоге влияют на решения, которые были приняты в Европе».