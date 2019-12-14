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Мишель Обама поддержала Грету Тунберг ободряющим твитом

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Мишель Обама поддержала Грету Тунберг ободряющим твитом

Вашингтон, 14 декабря. Экс-первая леди Соединенных Штатов Америки Мишель Обама поддержала шведскую эко-активистку Грету Тунберг у себя в Twitter.

«Грета, не позволяй никому приглушить твой свет... Не обращай внимания на сомневающихся и знай, что миллионы людей поддерживают тебя», — написала супруга бывшего президента США Барака Обамы.

Ранее действующий президент США Дональд Трамп подверг критике присуждение 16-летней шведской эко-активистке звания «Человек года», назвав данное решение журнала Time «нелепым».

11 декабря журнал Time назвал Грету Тунберг человеком года. Юная шведка стала самой младшей из всех получивших это звание за всю историю.

Источник: RT
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