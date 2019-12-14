Властям Украины посоветовали вести диалог с Путиным напрямую

Киев, 14 декабря. Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба посоветовал властям Украины вести диалог с президентом России Владимиром Путиным напрямую.

По словам Кулебы, только таким способом Киеву удастся приступить к решению накопившихся проблем. Он привел в пример прошедшую 9 декабря в Париже встречу в «нормандском» формате, назвав ее «успешной».

«В России все просто: если вы хотите что-то решить, вы должны поговорить с Путиным. Вы не можете решить большие проблемы, не разговаривая с ним. Если вы не сядете с ним за стол переговоров, вы лишаете себя возможности решить проблемы», — отметил чиновник.

Кулеба считает, что в рамках саммитов «нормандской четверки» Киев и Москва могут начать «постепенно восстанавливать доверие», реализуя совместно «небольшие проекты».

«Мы показали наше желание к компромиссу», — подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что впереди у двух стран длинный путь к урегулированию конфликта, и Украина будет работать над достижением прогресса.

Напомним, в ходе «нормандского» саммита в Париже состоялась первая личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны положительно оценили начавшийся диалог.

Как заявил позже президент Украины, главным его впечатлением от общения с российским лидером стало понимание того, что «можно договариваться».

Ранее «Газета.ру» сообщила, что участники встречи «нормандской четверки» в Париже переходили на «повышенные тона» и лишь «твердость» Путина помогла предотвратить переработку итогового коммюнике.