Скабеева высмеяла слова Зеленского про «ничью» на «нормандском саммите»

Москва, 14 декабря. Российская телеведущая Ольга Скабеева высмеяла высказывание украинского президента Владимира Зеленского о «ничьей» на парижском саммите «нормандской четверки».

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко сообщил, что российской стороне удалось воспрепятствовать Украине скорректировать пункты Минских договоренностей, а также вычеркнуть из документа ссылки на изменения украинской конституции. Кроме того, украинская делегация не сумела изменить установленную в «формуле Штайнмайера» очередность выполнения пунктов по установлению мира в Донбассе, в частности передачу границы Киеву до проведения местных выборов в ЛДНР. Руденко подчеркивает, что киевские власти намеревались переиначить ранее согласованный всеми сторонами документ, однако президент РФ Владимир Путин этого не допустил.

«Ну ничья так ничья», — прокомментировала заявление Зеленского Ольга Скабеева в своем Telegram, сопроводив пост комментарием Андрея Руденко.

Напомним, что первый за три года саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Российская Федерация, Франция, Германия и Украина) прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Стороны подписали итоговое коммюнике и договорились встретиться еще раз через четыре месяца. Согласно положениям из итогового документа саммита, одной из главных тем предстоящей встречи станет проведение местных выборов в Донбассе. В коммюнике отмечается, что Минские соглашением остаются основой для взаимодействия в «нормандском формате». Также в нем прописано разведение сил в трех новых точках на линии соприкосновения и обеспечение прекращения огня до конца 2019 года.