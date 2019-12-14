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Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей ЛНР

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Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей ЛНР

Москва, 14 декабря. Украинского политолога Андрея Окару выгнали из студии «60 минут» после перепалки с ведущим Евгением Поповым. Конфликт возник после того, как украинец оскорбил жителей Луганской Народной Республики.

Во время эфира Окара назвал «психологически травмированными» жителей станицы Луганской из-за того, что те положительно отзываются о России. Телеведущий сделал ему замечание. Однако вместо извинений, украинский политолог заявил, что ему не дают высказать свое мнение в эфире.

Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей ЛНР

«А если я два слова скажу, начинают гавкать», — добавил он.

Резкие заявления возмутили Попова, который выгнал Окару из студии.

«Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте», — заявил он.

Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей ЛНР

Отметим что это не первый украинский эксперт, со скандалом покидающий российское телевидение. Ранее украинец Вадим Трюхан, изгнанный из эфира ток-шоу «60 минут», вернулся на свою родину, обрадовав российских телезрителей, которые устали от его неадекватного поведения.

В конце ноября украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу «Кто против» на телеканале «Россия 1» за неуместную шутку о евреях.

Источник: Россия 1
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