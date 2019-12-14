Украинского политолога выгнали из студии «60 минут» за оскорбление жителей ЛНР

Москва, 14 декабря. Украинского политолога Андрея Окару выгнали из студии «60 минут» после перепалки с ведущим Евгением Поповым. Конфликт возник после того, как украинец оскорбил жителей Луганской Народной Республики.

Во время эфира Окара назвал «психологически травмированными» жителей станицы Луганской из-за того, что те положительно отзываются о России. Телеведущий сделал ему замечание. Однако вместо извинений, украинский политолог заявил, что ему не дают высказать свое мнение в эфире.

«А если я два слова скажу, начинают гавкать», — добавил он.

Резкие заявления возмутили Попова, который выгнал Окару из студии.

«Прочь отсюда уйдите и гавкайте в другом месте», — заявил он.

Отметим что это не первый украинский эксперт, со скандалом покидающий российское телевидение. Ранее украинец Вадим Трюхан, изгнанный из эфира ток-шоу «60 минут», вернулся на свою родину, обрадовав российских телезрителей, которые устали от его неадекватного поведения.

В конце ноября украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу «Кто против» на телеканале «Россия 1» за неуместную шутку о евреях.