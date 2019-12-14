Подсчитано количество журналистов, погибших по всему миру в 2019 году

Женева, 14 декабря. Семьдесят пять представителей СМИ были убиты в 26 странах мира с начала 2019 года, сообщается в ежегодном докладе неправительственной организации Press Emblem Campaign (PEC) в Женеве.

В докладе отмечается, что «с начала 2019 года 75 сотрудников СМИ были убиты в 26 странах». Это число ниже прошлогодней статистики, когда была зафиксирована гибель 113 человек. Как пишет РЕС, уменьшение числа погибших журналистов «обнадеживает, но предстоит сделать гораздо больше» для обеспечения их безопасности. В организации подчеркивают, что в уходящем году многие работники прессы получили ранения, были взяты под арест, подвергались угрозам и нападениям.

Первые позиции в списке государств по числу жертв в 2019 году заняли Мексика (13 смертей), Афганистан (8 смертей) и Пакистан (8 смертей). За ними следуют Сирия (6), Гондурас (5) и Филиппины (4). Среди стран, где погибли журналисты также числятся Украина, Великобритания, Бразилия, Индия и ряд других государств.

Как сообщает РЕС, за последние 10 лет были убиты 1174 сотрудников СМИ. Швейцарская организация «категорически осуждает эти гнусные атаки на журналистов и призывает власти передать виновных в руки закона». В организации подчеркивают, что «безнаказанности быть не должно».

Press Emblem Campaign была создана в 2004 году и обладает консультативным статусом при ООН. Информацию для своих исследований и докладов организация черпает из сообщений СМИ, ООН и неправительственных организаций.

Напомним, что сейчас на Украине проходит расследование подрыва журналиста Павла Шеремета, совершенного в 2016 году. Как передает RT, одна из представительниц группы ультраправых украинских радикалов, подозреваемых в организации убийства известного журналиста была помещена под домашний арест.