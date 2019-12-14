ДНР не признает инициативу Зеленского об односторонней «децентрализации»

Донецк, 14 декабря. Донецкая Народная Республика не признает одностороннюю «децентрализацию» власти, которую собирается провести Киев, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке пакета законопроектов по децентрализации на всей территории страны. При этом он заявил, что проведение децентрализации соответствует букве Минских соглашений. В пятницу в Раде был зарегистрирован законопроект Зеленского об изменениях в конституцию относительно децентрализации власти.

Пушилин подчеркнул, что в украинской конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и все поправки, вносимые Киевом, должны согласовываться с ДНР и ЛНР. Данный пункт есть в Минских соглашениях и коммюнике по итогам «нормандского саммита», прошедшего в Париже 9 декабря.

Пушилин отметил, что предложенные Зеленским поправки нужно будет обсудить на ближайшей встрече контактной группы, которая намечена на 18 декабря. Иначе это будет грубым нарушением Минских соглашений.

«Мы не признаем одностороннюю «децентрализацию»», — цитирует ДАН главу ДНР

Закон об особом статусе Донбасса, который является одним из пунктов Минских соглашений, был принят Радой еще в 2014 году, однако так и не вступил в силу. Украинские власти заявляют, что закон заработает, когда стороны начнут соблюдать режим тишины и когда с территории Донбасса будут выведены «незаконные формирования». Ситуация также осложняется тем, что Киев избегает прямых контактов с ДНР и ЛНР, которые, как подчеркивается в «Минске-2», должны согласовать закон.

9 декабря в Париже состоялась встреча «нормандской четверки», на которой президент РФ Владимир Путин и Зеленский впервые оказались за одним столом. По итогам мероприятия было решено до конца года осуществить обмен удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех», определить следующие три точки разведения сил на линии соприкосновения, расширить мандат ОБСЕ в Донбассе и ввести согласованный вариант «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.