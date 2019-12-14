Украинский депутат назвал позорным бредом штрафы за русский язык в детских кружках

Украинский омбудсман по языковым вопросам Татьяна Монахова пообещала жестоко карать за шалости непослушных детей. Если ребенок не впитал «мову» с молоком матери, то уже в песочнице права на ошибку нет. Монахова пояснила, что общение в детских кружках должно происходить исключительно на украинском языке.

«По умолчанию должен быть украинский язык. Это значит, что на первый раз им разъясняют закон, а на второй происходит штраф. Все это есть в законе», — пояснила мовный омбудсман.

За русский язык на детских кружках придется заплатить штраф, превышающий зарплату большинства украинцев — от 9 800 до 11 700 гривен (от 27 до 31 тысячи рублей — Прим. ФАН).

Между тем, Владимир Зеленский обещал избирателям совсем другой подход к правам национальных меньшинств.

«После моего вступления на пост президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины», — обещал Владимир Александрович.

Даже в своей инаугурационной речи новый президент использовал русский язык наряду с украинским. Тогда подумалось, что языковой геноцид навсегда канул в Лету. Но это впечатление оказалось обманчивым. Зе-команда сочла за лучшее продолжить гнобить русскоязычное население в стиле предшественников.

Сложившаяся ситуация нравится не всем. Депутат «Слуги народа» Макс Бужанский открыто критикует языковую политику Киева.

«Скажите, вам это читать не дико? Вот этот адский позорный бред, это европейское государство 21 века???? Это то, в конце концов, что мы обещали избирателям? Я не могу поверить в то, что это все происходит на наших глазах», — негодует парламентарий в Facebook.

Все это действительно происходит. Хотя на международной арене Зеленский старательно делает «покер фэйс». В беседе с президентом России Владимиром Путиным глава Украины утверждал, якобы на Украине можно вполне свободно общаться на русском.

В целом так оно и есть. Главное — не петь. Иначе добрые молодцы из «патриотических» организаций могут нанести увечья и повредить аппаратуру. Во Львове для этой цели созданы специальные отряды. Молодые люди помогают музыкантам определиться с репертуаром.

«3 ноября состоялся очередной рейд против уличных музыкантов, поющих на русском языке. Активисты прошлись по центральным улицам города Львова», — отчитались о проделанной работе националисты из «Сокола».

Далеким от искусства гражданам тоже лучше не испытывать судьбу. Во Львовской области «русскоязычный продукт» запрещен официально. Ну и физическую безопасность русскоязычных людей здесь никто не гарантирует.

Депутат Бужанский хочет принять новый закон о языках, устранив существующую дискриминацию. По его словам, существующее правовое регулирование никак не способствует развитию украинского языка, жестко дискриминирует языки национальных меньшинств.

Журналист Юрий Ткачев назвал такой шаг «пиаром здорового человека». Мол, ясно, что Рада инициативу не поддержит, но сама попытка достойна уважения. Ткачев добавил, что законопроект Бужанского вряд ли окажется в сессионном залк. Шансы на успех инициативы действительно ничтожно малы. Коллегам все нравится.

«Понятно, что к каждому закону можно присмотреться, сказать, что он не является совершенным. Но если мы сейчас не сдвинемся с места, а начнем его переписывать, дискутировать вокруг него, то мы этот процесс не запустим», — полагает омбудсман Монахова.

Ну да, дискуссии до добра не доводят. Особенно если есть риск разозлить националистов, для душевного равновесия которых и существует украинское государство. Следует отметить, что языковой закон вызвал крайне негативную реакцию Венецианской комиссии, ко мнению которой киевские власти обычно прислушиваются. В октябре делегация комиссии «За демократию через право»посетила украинскую столицу, чтобы разобраться в ситуации на местности. Киевские дипломаты заверили гостей, якобы права национальных меньшинств «полностью гарантированы».

«Закон о государственном языке призван расширить возможности для национальных меньшинств играть важную роль в украинском обществе», — цитирует «Страна» украинское внешнеполитическое ведомстве. Что ж, в Раде нашли весьма оригинальный способ «расширения возможностей» — запретили все.

А Венецианская комиссия посоветовала Киеву внести коррективы в законодательство, чтобы избежать «межэтнической напряженности». В частности, отказаться от жестких санкций за использование языков национальных меньшинств, смягчит квоты на теле и радиовещании, дать людям возможность свободно изъясняться на своем языке, не рискуя подвергнуться штрафам.

«Частным сторонам должно быть разрешено использовать язык меньшинства между собой, в том числе, когда их видно и слышно другим в общественных местах», — указано в отчете.

К сожалению, эти рекомендации вряд ли будут услышаны. Гнев радикалов беспокоит Зе-комнаду гораздо больше, чем робкие советы европейских партнеров.