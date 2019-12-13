Загитова рассказала, почему решила приостановить карьеру

Москва, 13 декабря. Российская фигуристка и олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова заявила, что приняла решение приостановить спортивную карьеру, потому что «сейчас в жизни у нее есть все, а всегда должно чего-то не хватать».

13 декабря Алина Загитова заявила о решении приостановить карьеру. Спортсменка пропустит грядущий чемпионат России, а также чемпионаты Европы и мира в этом сезоне.

Как утверждает 17-летняя фигуристка, она выйдет на лед, когда у нее вернется желание выходить на старт.

«Ухожу, потому что у меня сейчас все есть в жизни, а всегда должно чего-то не хватать. Хочу, чтобы у меня вернулось обратно состояние желания выходить на старт. Спортсмены, прошедшие этот путь, меня поймут. Когда я начинала тренироваться после Олимпиады, когда нужно вкатывать новую программу. Это всегда очень сложно, в эти моменты мне всегда хотелось закончить, но я понимала, что мне это нравится. Это был сложный период. В этом сезоне ситуация такая же», — рассказывает юная чемпионка в эфире Первого канала.

По ее словам, она уже всем все доказала, выиграв Олимпийские игры и чемпионат мира.

«Мне помогали тренеры, они находили нужные слова для мотивации. Как-то раз я даже писала сама себе расписку, что обещаю попасть на чемпионат мира. Она до сих пор где-то есть в Федерации (фигурного катания на коньках России. — Прим. ФАН). Сейчас я не готова писать такую же расписку. Все, что можно, я уже выиграла и доказала всем. После Олимпийских игр я выиграла чемпионат мира. Этим все сказано», — говорит Алина Загитова.

Как пишет «Газета.ру», Загитова планирует пойти учиться на спортивного тренера.