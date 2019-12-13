Ежегодная пресс-конференция Путина может продлиться три часа

Москва, 13 декабря. Российские телеканалы заложили в свои программы передач три часа на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, но как сообщается, итоговый хронометраж может быть изменен исходя из хода мероприятия.

В программе Первого канала на президентскую пресс-конференцию заложено три часа — с 12.00 до 15.00. Такое же время прописано и у «России-1». Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина продолжалась 3 часа и 43 минуты. В 2017 году — 3 часа и 40 минут. А в 2016 — 3 часа и 50 минут.

Самая короткая встреча президента с представителями прессы прошла в 2001 году и продолжалась всего полтора часа. Это была первая пресс-конференция президента РФ с Владимиром Путиным. А самая длительная беседа с журналистами состоялась в 2008 году, и продолжалась почти пять часов. Итоговый тайминг составил 4 часа и 40 минут.

Как сообщает «Газета.ру», на мероприятие было аккредитовано 1895 журналистов. Это рекорд по числу аккредитаций на пресс-конференцию президента РФ. Напомним, что встреча Владимира Путина с представителями СМИ состоится 19 декабря 2019 года.