В ДНР заявили о противоречиях в новых заявлениях Зеленского по Донбассу

Донецк, 13 декабря. Высказывания украинского президента Владимира Зеленского противоречат сами себе и не соответствуют Минским договоренностям, заявил руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По словам Пушилина, заявления Зеленского противоречат тем соглашениям, к которым пришли лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря, а также не соответствуют Минским договоренностям.

«Столь истеричное желание украинских политиков изменить подписанные документы лишь указывает на то, что Зеленский не контролирует ситуацию в стране и боится «оппонентов», готовых в любой момент устроить очередной «майдан». Этот страх толкает украинского президента проговаривать явно абсурдные, противоречащие друг другу тезисы в одной и той же речи: мы выполняем Минские соглашения, а они невыполнимы», — заявил Денис Пушилин.

Глава ДНР отмечает, что республика не отдаст Украине контроль над границей с Россией, а также призвал киевскую власть придерживаться ранее взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта в регионе.

«Мы уже многократно говорили, но, если украинский президент такой непонятливый, повторяем еще раз: никакого контроля над границей между республиками и Россией Киев не получит. До тех пор, пока Украина не прекратит попыток увильнуть от взятых на себя обязательств, конструктивного решения конфликта не будет», — отмечает руководитель Донецкой народной республики.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о своем желании внести коррективы в Минские договоренности. По его словам, это «очень сложная процедура, но необходимая». Как передает «Газета.ру», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя затею Зеленского заявил, что для любых нововведений требуется обоюдное желание сторон конфликта, иначе разговор не имеет перспектив.