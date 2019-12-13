Недорогая проститутка стоит 2,5 тысячи рублей. «Новая газета» за те же услуги берет 2 миллиона

Два миллиона рублей стоит публикация в «Новой газете» любого компромата и лишь миллион для «своих». Такой ценник у «самого независимого издания» в России. За эти деньги главный редактор Муратов и его коллеги забывают о любых принципах.

В редакцию Федерального агентства новостей обратился человек, длительное время сотрудничавший с «Новой газетой», который рассказал о всей «внутренней кухне» редакции, и, в том числе, за сколько и на каких условиях издание выпускало свои «сенсационные» расследования, а также почему в их материалах нет определенных людей и сколько «абонентки» платит Ходорковский, чтобы газета без проверки брала их инфоповоды.

«Муратов берет только у своих, Лешенька у всех»

Мужчина пока не хочет раскрывать свое имя. Опасается проблем от бывших коллег и знакомых из оппозиции.

«Я обратился в Федеральное агентство новостей, поскольку понимаю, что вы, в отличие от остальных, мое интервью точно опубликуете. У вас и так война с «Новой». Меня же могут ждать серьезные проблемы. Но с учетом того, что скорее всего редакция и сам Муратов хотят меня подставить, у меня просто не осталось выбора, как обратится в другое СМИ», — пояснил он.

Он обратил внимание на то, что многие читатели «Новой газеты» честно верят в непогрешимость издания.

«Хочу сказать, что верят зря. В редакции брали деньги все и всегда. Вопрос только в сумме и за что. И иногда от кого. Например, Муратов берет деньги только от тех, кого знает лично. Очень опасается подставы. Ну и цены у него весьма высокие. Прайс: два миллиона рублей за материал на сайте и в газете. Полтора миллиона для тех, кто «сливает ему информацию», — заявил собеседник ФАН.

По его словам, это могут быть чиновники, работники компаний, криминальные авторитеты.

«Совсем для своих цена в миллион. Но это надо быть прям другом. И кстати, в таком случае Муратов ни с кем не делится. С двух миллионов часто перепадает и корреспонденту».

Но даже те, кто не знает Муратова, могут опубликовать в «Новой» почти любую статью. Для этого лишь надо выйти на директора ЗАО «Новая Газета» Алексея Полухина. У него огромные долги перед всей редакцией из-за молодой любовницы, которую люди, осведомленные в ситуации, считают подсадной уткой, работающей на конкурентов. Он ее возит по заграницам, купил ей пусть и недорогую, но новую машину. Все это при зарплате в 180 тысяч почти невозможно.

«Только в Турции он потратил за неделю с лишним тысяч 300-400. И поэтому Лешенька берет деньги и заказы у всех. Но проводит всегда через посредников. И временами не делится даже с Муратовым», — рассказал мужчина.

По его словам, в «Новой» брали заказы у всех, не ограничиваясь рамками собственных принципов и статуса «оппозиционной газеты».

«Вспомните еще старый случай с ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», которые занимались бумажной продукцией. Там редакция каждый месяц брала деньги то у одной, то у другой стороны конфликта. Выходили полностью противоположные друг другу статьи. Из более новых – явный заказ против Игоря Сечина, который оплачивал, по имеющейся информации, президент «Лукойла» Вагит Алекперов. После того, как он начал платить, про него негативные материалы писать перестали. Они берут деньги от ЛДПР, хотя Жириновский поливает их грязью. Ну и так далее. Заказчиков много и всем оказывается должное внимание. Если статья близка к оппозиционной повестке, то размещение обойдется несколько дешевле. К слову, эта информация не то чтобы прям новость: слухи неоднократно просачивались в конкурирующие СМИ. Это происходило тогда, когда из «Новой» людей вынуждали увольняться», — уточнил собеседник ФАН.

Сейчас же, по словам молодого человека, главные заказчики — это структуры Михаила Ходорковского, американские фонды (например, всем известный NED — «Национальный фонд демократии») и различные губернаторы.

«В редакции есть целый пул губернаторов, которые идут от разных партий и сливают чиновников», — уточнил собеседник.

У «Новой газеты» нет блоков, зато есть заказчики

Источник рассказал нам весьма необычную особенность редакции «Новой» — они совершенно не берут деньги за информационные блоки на ту или иную тему.

«Это политика редакции, основанная на смеси принципиальности и жадности. Есть те, кто заказывает у них «черный пиар» конкурентов и это заказчики. Заказчики неприкосновенны. А есть те, против кого они работают. И их можно валить любым способом. Но есть особенность. Что заказчики, что жертвы – в любой момент всегда можно перейти из одной категории в другую. Фактически, они шантажируют своих постоянных клиентов, тем что если не будет заказов, то газета начнет работать по ним»

«Есть множество примеров и самый громкий из них, наверное, Пригожин. Весь прошлый год «Новая» с ним воевала по любой тематике. Статьи писались регулярно. А с середины мая резко наступило почти четыре месяца тишины. Даже позитивные материалы были. О поддержке Бутиной, например. А все почему? Весной Пригожин дал денег, а значит перешел в категорию заказчики. Они даже писали относительно позитивные статьи про «Медиагруппу «Патриот»» осенью. Потом сотрудничество не понравилось бизнесмену и продолжать его он отказался. Мало кто знает, что Пригожин скорее всего хотел поймать их на крючок. И в октябре опять начали появляться постоянные публикации против Пригожина. Фактически безостановочные нападки. Вот такой вот шантаж. Если он заплатит и станет клиентом, все снова утихнет», — рассказал собеседник ФАН.

Такая же ситуация была и с самолетами «Сухой Суперджет 100». По словам мужчины, «постоянно о них писали сплошное дерьмо».

«Но потом компания «Гражданские самолеты Сухого» на месяц заказала «чернуху» про «Боинги». И за этот месяц против «Суперджета» не было написано и строчки», — объяснил мужчина.

Есть и другие интересные особенности заработков редакции «Новой». Они никогда не публикуют написанные чужими авторами тексты. Исключения бывают, но весьма рисковые. Прецеденты были.

«Понимаете, для издания есть определенные риски, когда оно публикует чужой материал. Если помните, у «НГ» были статьи о бывшем главе РЖД Якунине. Ну, что он, якобы, украл бюджетные деньги при подготовке Олимпиады в Сочи. Якунин тогда подал в суд за клевету и требовал 5 миллионов. Суд хоть и постановил выплатить 40 тысяч, но все равно было неприятно. В редакции такой кипиш был… все выплатили, опровергли. А представляете, что было бы, если бы полную стоимость пришлось выплачивать», — отмечает собеседник.

Абонентка для приближенных

Особая категория заказчиков – это оппозиционеры и иностранные кураторы. Они тоже платят деньги за публикации, но совершенно в другом формате.

«Это своеобразная абонентская плата. Связанные с Западом и оппозицией заказчики могут рассчитывать на любое количество материалов, допустим за 50 миллионов рублей в месяц. Эти деньги идут в резервный фонд газеты и Муратову. Цена иногда меняется в ходе дальнейшего сотрудничества, но это уже редкость. И конечно же никакого негатива по отношению к такому заказчику. В какой-то момент на «абонентской плате» был ФБК. Но готовясь к Мосгордуме они потратили бюджет на СМИ куда-то еще и в какой-то момент не смогли ее оплачивать. После чего было временное затишье. Этим может объясняться тем, что начальником предвыборного штаба Федермессер был сотрудник «Новой газеты». И большинство редакции требовало Нюту, а не Любовь Соболь, которая шла конкурентом по 43 округу».

«Потом с начала июля начал платить абонентскую плату Ходорковский. Он платил и за ФБК и за других оппозиционеров. Его основная цель заключалась в освещении митингов. Через какое-то время он по слухам решил увеличить месячный платеж, в обмен на то, что редакция начнет выпускать откровенные фейки и заказуху. Какое-то время Муратов брал на раздумье, но потом все же согласился. И начали сразу с двух тематик, которые всегда хотел Михаил Борисович – полицейский произвол и Пригожин. Если посмотреть на сайт «Новой» по этим ключам, то можно заметить, как резко возросло количество негатива». «Причем примечателен тот факт, что Денис Коротков, который пишет про армейские дела и ЧВК, «Новой газете» был совсем не нужен. Им своих военных расследователей хватало. Его взяли по очень большой просьбе Ходорковского. И вот он, оскандалившись уже как минимум пару раз, продолжает трудиться несмотря на то, что Муратов от него просто воет. Особенно после того, как Короткова обвинили в сотрудничестве с террористами», — добавил собеседник.

По его словам, Ходорковский, несмотря на то, что является главным заказчиком от оппозиции и Запада, считается среди редакции клиентом тяжелым.

«Он очень часто что-то просит сделать прям в последний момент. Запустить ту или иную новость, срочно сделать какой-то материал или расследование. Постоянно торопит со сроками. Поэтому в правдивости информации в статьях для него многие не верят. Считают фэйками. Часто она появляется из источников которые нельзя назвать законными. Иногда она прям очень противоречива. Но он очень много платит за свои хотелки и поэтому его тексты редакцией публикуются. Сейчас вот Коротков носится по Петербургу и Москве, пытаясь написать про выборы в Мосгордуму. Так захотелось Ходорковскому, и поэтому Дениска бегает. Достает различных людей каким-то бредом, слепленным явно в фотошопе. Посмотрим, что в итоге выпустит и как это быстро все расчехлят. Муратов на него уже старается даже внимания не обращать», — уточнил мужчина.

На данный момент мы опубликовали лишь часть из того, что рассказал нам пришедший из «Новой газеты» источник. Многие его утверждения требуют проверки редакцией. После чего мы опубликуем остальную часть интервью.